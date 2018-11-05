Детектив Национального антикоррупционного бюро перед началом судебного заседания в Шевченковском районном суде Киева пытался вручить бывшему депутату Николаю Мартыненко повестку о вызове в качестве свидетеля для допроса на выполнение запроса о международной правовой помощи Чехии, сообщает Радио Свобода.

Экс-депутат бросил повестку на пол и заявил, что детектив не имел права это делать. По мнению Мартыненко, действия НАБУ свидетельствуют о том, что дело против него провальное.

Детектив НАБУ прийшов у Шевченківський суд, щоб вручити перед засіданням екс-нардепу Миколі Мартиненку повістку на допит. Мартиненко відмовився її брати та викинув на підлогу. pic.twitter.com/Llm85TNwqq — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 5 ноября 2018 г.

«Когда дело пошло провально, когда они видят, что нет ни состава преступления, никакой доказательной базы, они начали делать другие дела, сделали междусобойчик с какими-то иностранцами в обход Генеральной прокуратуры, они вызывают на допрос в рамках международной правовой помощи. Международная правовая помощь идет исключительно через Генеральную прокуратуру», - сказал Мартыненко.

Заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербань отметила, что детектив действовал в рамках своих полномочий.

В повестке говорится о вызове на 9:30 утра 28 ноября.

Напомним, Шевченковский райсуд столицы 22 октября начал рассмотрение дела в отношении экс-депутата Мартыненко. Кроме него, по делу проходят еще пять обвиняемых: Владимир Богданец, Александр Сорокин, Сергей Перелома, Руслан Журило и Валерий Васильков, которые являются должностными лицами «Нафтогаза Украины», «Объединенной горно-химической компании», «ВостГОК» и «Ядерного топлива».

По данным САП, Мартыненко и Василькову инкриминируется завладение средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» при заключении и исполнении контрактов оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS и заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму 6 млн 400 тыс. 777 евро.

Кроме того, Мартыненко, Перелома, Журило, Сорокин и Богданец обвиняются в завладении средствами ГП «ВостГОК» в размере 17,28 млн долл. путем неправомерного заключения и исполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП «ВостГОК» №70/13 через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.