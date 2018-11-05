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5 ноября 2018 экс-народному депутату Украины, бывшему председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Николаю Мартыненко вручена повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля в рамках международно-правового поручения правоохранительных органов Чешской республики, сообщает пресс-служба НАБУ.

Другая информация по расследованию компетентными органами Чехии уголовного производства является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

«Поведение бывшего народного избранника вызывает возмущение и является недопустимым в любой цивилизованной стране мира. Подчеркиваем, детективы Национального бюро вручили повестку в надлежащий способ в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, Детектив Национального антикоррупционного бюро перед началом судебного заседания в Шевченковском районном суде Киева пытался вручить бывшему депутату Николаю Мартыненко повестку о вызове в качестве свидетеля для допроса на выполнение запроса о международной правовой помощи Чехии

Экс-депутат бросил повестку на пол и заявил, что детектив не имел права это делать.
ForUm

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