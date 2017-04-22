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Соломенский районный суд Киева принял решение отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров об избрании меры пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко в виде содержания под стражей, сообщает «Укринформ».

Вместо этого принято решение применить к Мартыненко меру пресечения в виде личной поруки народных депутатов «Народного фронта».

Напомним, 21 апреля  Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему депутату Мартыненко. Его адвокаты заявили отвод судье.

 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-депутата Николая Мартыненко. Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», в частности, нанесении ущерба на сумму 17,28 млн долл.

По этому же делу детективы НАБУ задержали бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток, с альтернативой залога в 300 млн гривен. Для Переломы САП просит 100 млн грн залога.

 

 

 
ForUm

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