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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 20 апреля задержали второе лицо по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 («Создание преступной организации»), ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

В данный момент решается вопрос сообщение задержанного о подозрении.

По версии следствия, задержанный обеспечивал координацию между компанией-посредником и ГП «ВостГОК».

«Это лицо также известно как фигурант другого уголовного производства в отношении нанесения ущерба ОАО «Одесский припортовый завод» в размере 205 млн гривен, расследование которого детективы НАБУ завершили в декабре прошлого года. Сейчас дело ОАО «ОПЗ» рассматривается в суде, а указанное лицо имеет статус обвиняемого», - отмечается в сообщении.

По данным Украинской правды, задержанным является бывший глава наблюдательного совета ОПЗ Сергей Перелома.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («Создание преступной организации»), ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») УК Украины.
ForUm

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