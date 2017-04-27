Поставки электроэнергии из России в самопровозглашенную «ЛНР» будут списываться на технологические потери Федеральной сетевой компании, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, 30 апреля «Совет рынка» (регулятор энергорынков) на заочном заседании наблюдательного совета должен утвердить схему компенсации за «гуманитарные поставки» электроэнергии из РФ в «ЛНР». Эту информацию источник в Минэнерго РФ и два источника в сетевом комплексе.

Отмечается, что внесение «луганского» вопроса в повестку набсовета инициировало Минэнерго, говорится в пояснительной записке. Суть предложения совпадает с одним из вариантов: поставки в «ЛНР» будут списываться на технологические потери ФСК. Рост этих потерь компенсируют повышающим коэффициентом в формуле расчета тарифа ФСК (единая ставка 319 руб./МВт ч для Единой энергосистемы России).

«Схема размоет поставки электроэнергии в «ЛНР» по всему российскому энергорынку. Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения»,— говорит источник издания (это также не затронет потребителей, изолированных от ЕЭС России).

По информации газеты, формально при расчете ставки тарифа на передачу по магистральным сетям ФСК будет учитываться повышающий коэффициент на потери в 1,1203. По расчетам Натальи Пороховой из АКРА, это поднимет тариф ФСК на 2,5%.

В пояснительной записке к вопросу отмечается, что коэффициент «отражает соотношение потерь электроэнергии в сетях единой национальной энергетической сети в предшествующие два года». Экономические последствия от принятия изменений не оценивались, говорится в документе. Схема начнет действовать с 30 апреля этого года (но затронет поставки с 1 апреля) до 31 мая 2018 года.

Как сообщалось, по требованию ГП «Энергорынок» Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в связи с задолженностью за услуги электроснабжения в размере 6 млрд грн согласовало полное прекращение разницы перетоков электрической энергии на временно неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области с полуночи 25 апреля.

После этого правительство РФ решило поставлять электроэнергию на временно оккупированную территорию Луганскую области.

Глава Фонда энергетического развития России Сергей Пикин подсчитал, что РФ будет тратить на обеспечение оккупированных территорий Луганской области электричеством около 3 млрд рублей (53,7 млн долл.) в год.