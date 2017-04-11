Главную арену «Евровидения-2017» – Международный выставочный центр посетили вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко и журналисты. Об этом сообщает пресс-служба Национального общественного телевидения Украины.

Исполнительный продюсер Евровидения-2017 Павел Грицак рассказал: «Работа как на МВЦ, так и за его пределами, происходит в очень интенсивном режиме, ведь до первого шоу осталось меньше месяца».

Директор по производству конкурса Ола Мельциг сообщил, что сцена Евровидения-2017 имеет вес 30 тонн, а площадка для выступления артистов составляет 350 квадратных метров. Особенностью центральной части сцены является то, что каждая из ее конструкций может независимо двигаться, опускаться или подниматься во время шоу, тем самым изменяя геометрию сцены для создания уникальности постановок участников.

«В этом году мы строим немалую сцену. Ее высота 14 метров, ширина 70 метров и глубина 28 метров. Все световые приборы, а их около 1800, уже установлены, большинство – введено в эксплуатацию. Установлены также все видеоелементы, а на днях планируем устанавливать пиротехнику вокруг сцены и завтра начинаем программирование всего света, которые будут применяться во время шоу. Параллельно с этим мы завершаем установку конструкций зрительских трибун и ведем подготовку первого павильона, где уже чуть больше чем за две недели начнет свою работу пресс-центр. Его помещение будет принимать около 1500 аккредитованных журналистов и 500 аккредитованных фанов», - рассказал Мельциг.

Напротив сцены на трибунах монтируется оборудование гринрума, куда участники будут приходить после своих выступлений. Общий вес конструкций трибун составляет 450 тонн, а площадь, которую они занимают, превышает 6 тыс. квадратных метров. В целом же, на зрительских трибунах разместится около 7 тыс. зрителей. В двух секторах отведено по 25 специальных мест для людей с инвалидностью и места для сопровождающих. Подъезд к этим секторам будет оснащен пандусами.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Украине в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.