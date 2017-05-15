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Украинская часть оргкомитета «Евровидения» должна принести извинения ONUKA за прерывание трансляции выступления во время финала конкурса.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает Укринформ.

«Я считаю, что было бы целесообразно от украинской части оргкомитета «Евровидения» извиниться перед ONUKA, за то, что миллионы украинцев, которые ждали их выступление, так его и не увидели в эфире Первого национального», - сказал Розенко.

Относительно инцидента, который произошел во время выступления Джамалы, Розенко отметил, что вопрос нужно ставить частной охранной компании, которая осуществляла охрану сцены.

«Я думаю, в контракте с частной фирмой должны быть соответствующие санкции за невыполнение своих обязанностей», - отметил Розенко.

В целом, по мнению вице-премьер-министра, Украина справилась с задачей и провела песенный конкурс на высоком уровне.

Напомним, выступление украинской электрофолк группы Onuka вместе с музыкантами коллектива «НАОНИ» во время трансляции финала «Евровидения-2017» зрители не увидели, потому что телеканал показал рекламу.

«Сетка телевизионного вещания предполагает рекламу, которую, к сожалению, нельзя отменить, ведь телеканал UA:Перший имеет обязательства перед рекламодателями. Практика прямых эфиров предусматривает наличие интервал-актов: выступлений исполнителей между основными номерами шоу для публики в зале», - заявили в пресс-службе канала.
ForUm

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