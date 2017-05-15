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Организаторы «Евровидения-2017» возмущены выходной украинского пранкера Виталия Седюка, который во время финального концерта выскочил на сцену и снял штаны, сообщается на официальном сайте конкурса.

«Мы возмущены, и никоим образом не поддерживаем такие провокации. Виновник должен понести ответственность за то, что совершил», - отметил исполнительный продюсер «Евровидения-2017» Павел Грицак.

Отмечается, что пресловутый пранкер успел продемонстрировать единственный свой «талант» с Мадонной в 2011 году, Уиллом Смитом в 2012-м, а в 2013 году он даже пытался получить награду Grammy вместо певицы Адель.

Сейчас оргкомитет «Евровидения-2017» проводит собственное внутреннее расследование, о результатах которого будет сообщено дополнительно.

«Во время проведения Евровидения в Киеве, в Международном выставочном центре, действовал самый высокий уровень безопасности. Все посетители проверялись металлоискателями, а также вещи каждого проходили проверку рентгеном. Все запрещенные предметы и любые жидкости изымались охраной на пунктах контроля. Поэтому каждый зритель, пройдя все ступени проверки, не представлял угрозы для артистов и зрителей шоу, находясь в зрительном зале. Поступок Седюка является неприемлемым и недопустимым, и противоречит общепринятым нормам поведения», – говорится в сообщении.

Оргкомитет «Евровидения» в Украине принес свои извинения Джамале и его команде за форс-мажорный случай, произошедший во время ее выступления в прямом эфире финала песенного конкурса.

Как ранее сообщал ForUm, во время выступления Джамалы на финальном концерте «Евровидения-2017» в Киеве из фан-зоны на сцену выбежал украинский пранкер Виталий Седюк, завернутый в австралийский флаг, и показал обнаженные ягодицы зрителям.

Полиция задержала его на 72 часа. Пранкеру грозит до 5 лет тюрьмы.
ForUm

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