Правоохранители задержали шестерых жителей Закарпатской области по подозрению в хищении 16 миллионов гривен из автомобиля местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Все мужчины задержаны, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм), что наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Указанные лица подозреваются в разбойном нападении 8 декабря 2016 года на жителей Хустского района. Тогда шестеро мужчин, одетых в камуфлированную одежду и балаклавы, стоя с оружием на обочине автотрассы Киев - Чоп возле села Ганьковица Свалявского района, остановили автомобиль, повредив ему шины.

В автомобиле находились двое жителей Хустского района, мужчины в камуфляже нанесли им телесные повреждения и завладели денежными средствами в сумме 16 млн грн и двумя мобильными телефонами.

10 апреля 2017 года совместно с сотрудниками Главного управления Нацполиции в Закарпатской области в указанных лиц были проведены обыски, по результатам которых изъято более 717 тыс. грн, почти 200 тыс. долларов США и пять автомобилей (Mersedes Sprinter, KIA Sportage, Аudi А6, Wolkswagen LT и Opel Astra).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.