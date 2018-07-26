Счетная палата выявила значительные недостатки в использовании средств на проведение «Евровидения-2017» в Украине. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя результаты аудита, проведенного Счетной палатой по эффективности использования средств, направленных на обеспечение подготовки и проведения песенного конкурса в Украине, сообщает пресс-служба ведомства.

«На подготовку и проведение песенного конкурса в Украине была потрачена колоссальная сумма – более 787 млн ​​грн. Но, к сожалению, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины и Национальная общественная телерадиокомпания Украины не обеспечили в полной мере ее экономного использования», - отметил Пацкан.

В частности, НОТУ с нарушением действующего и бюджетного законодательства использовала 46,2 млн грн, из которых – 1,6 млн грн не по целевому назначению; 13,4 млн грн – неэкономно; допущено неэффективное управление 9 млн грн. Есть также и просроченная дебиторская задолженность – 0,7 млн грн.

Кроме того, до сих пор не возвращены 430,6 млн грн, которые были перечислены Европейскому вещательному союзу из резервного фонда госбюджета в 2016 году. Эти средства были финансовой гарантией для обеспечения проведения Евровидения. На них сейчас наложен арест.

«Из-за ненадлежащего контроля НОТУ за исполнением собственных предписаний и отсутствия действенного контроля Госкомтелерадио, как органа управлением имуществом, исключительные имущественные права интеллектуальной собственности в целом на сумму 33,9 млн грн по данным бухгалтерского учета не учитываются. А это – нарушение Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», - отмечается в сообщении.

По словам председателя Счетной палаты, также были и организационные проблемы. Несмотря на то, что в 2016 году были созданы несколько организационных структур для проведения «Евровидения» – правительственный организационный комитет, рабочая группа в Минкультуры, оргкомитет КГГА, оргкомитет НТКУ – активная работа по подготовке конкурса началась только во второй половине января 2017 года. Кроме того, из-за отсутствия в 2016 году бюджетного финансирования и несвоевременного выполнения обязательств перед ЕВС проведение «Евровидения» в Украине вообще было под угрозой.

Всего на подготовку и проведение в Украине в 2017 году «Евровидения» с общего фонда госбюджета потрачено 325,3 млн грн; 192,8 млн грн субвенций из местного бюджета Киева; 77,4 млн грн средств от хозяйственной деятельности, полученных ОАО «НОТУ» во время подготовки конкурса. Кроме того, на эти цели были также направлены средства других центральных органов исполнительной власти Украины и КГГА в сумме 192 млн грн. Совокупные расходы – 787,5 млн грн.

«Было много спекуляций вокруг того, способна ли Украина провести конкурс такого масштаба. Аргументы разные – военные действия на Востоке, недостаточно высокая ситуация безопасности, существенные организационные проблемы. Но Украина справилась со всеми вызовами и значительно повысила свой имидж в мире. Но к финансовой стороне организации и проведения конкурса у Счетной палаты есть серьезные претензии. И больше всего возмущает то, что чиновники, которые сегодня из-за нехватки финансирования не пускают маленьких украинцев на детское «Евровидение», в свое время не смогли эффективно использовать средства на проведение песенного конкурса в Украине», - отметил Пацкан.