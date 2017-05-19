Песню победителя «Евровидения-2017» португальца Сальвадора Собрала Amar Pelos Dois («Любить за двоих». - Ред.) перепели на украинском языке.
Кавер записала популярная в 90-х украинская певица Марина Одольская, сообщает УНИАН.
Зведа в вышиванке исполнила свою версию композиции португальского певца.
Напомним, в Киеве 13 мая состоялся финал «Евровидения-2017». Победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал с 758 баллами.
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