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Песню победителя «Евровидения-2017» португальца Сальвадора Собрала Amar Pelos Dois («Любить за двоих». - Ред.) перепели на украинском языке.

Кавер записала популярная в 90-х украинская певица Марина Одольская, сообщает УНИАН.

Зведа в вышиванке исполнила свою версию композиции португальского певца.

Напомним, в Киеве 13 мая состоялся финал «Евровидения-2017». Победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал с 758 баллами.
ForUm

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