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Украинский пранкер Виталий Седюк назвал свой дерзкий поступок на сцене «Евровидения» «актом собственного творчества». Об этом он заявил во время заседания Днепровского районного суда Киева.

«Мне удалось войти на территорию «Евровидения» без аккредитации, без приглашения. Когда я оказался на сцене, я решил совершить эпатажную выходку, которая запомнилась бы», - заявил Седюк, сообщает Эспрессо.TV.

Он напомнил, что пытался совершить подобную выходку в Лос-Анджелесе в 2013 году.

Седюк заявил, что он «патриот в разумных пределах».

На вопрос, почему он оголился на выступлении Джамалы, а не другого артиста, Седюк сказал, что певица была одной из немногих, кто выступал на малой сцене. А к большой сцене он не имел доступа.

Как ранее сообщал ForUm, во время выступления Джамалы на финальном концерте «Евровидения-2017» в Киеве из фан-зоны на сцену выбежал украинский пранкер Виталий Седюк, завернутый в австралийский флаг, и показал обнаженные ягодицы зрителям.

15 мая Днепровский суд Киева избрал Седюку меру пресечения в виде личного обязательства. 
ForUm

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