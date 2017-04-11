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Факты неадекватного применения полицейскими спецсредств, в частности, дубинок и наручников, в отношении 14 активистов на Аллее Славы во время празднования 73-летия освобождения Одессы от нацистских оккупантов, стали предметом служебного расследования.

Так отреагировал глава Одесского главка Нацполиции Дмитрий Головин на сегодняшнюю акцию протеста представителей патриотических сил города под стенами ГУНП в Одесской области, которые требовали отставки руководителя управления превентивной деятельности ГУНП Ивана Ищенко и заместителя руководителя ГУНП Сергея Махотина, сообщает Укринформ.

«Сейчас проводится служебная проверка: кто дал приказ применить силу и насколько адекватно ее применили. Всего был задержан 21 активист патриотических организаций и двое «куликовцев» (сторонников «Антимайдана», - ред.). Это – ненормально. Учитывая то, как обеспечивался правопорядок во время вчерашних событий на Аллее Славы, будем привлекать к охране порядка 2 и 9 мая только одесские подразделения», - отметил Головин.

По словам генерала, также будут привлечены служащие Нацгвардии и силы из других регионов.

Как рассказал один из инициаторов акции протеста Сергей Стерненко, который до недавнего времени возглавлял одесскую ячейку «Правого сектора», «ответственность за правовое своеволие и силовой разгон представителей патриотических сил и бездеятельность полицейских подразделений при многочисленных нарушениях действующего законодательства со стороны пророссийских сил несут в первую очередь два офицера полиции – Ищенко и Махотин».

Как сообщал ForUm, 10 апреля возле памятника Неизвестному матросу в парке Шевченко в Одессе между активистами патриотических организаций и их оппонентами, которые пришли на возложение цветов, произошли потасовки.

Полиция задержала 16 активных участников конфликта.

Следователями также открыты два уголовных производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч.1 ст. 436 со значком 1(изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

 

 
ForUm

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