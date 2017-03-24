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В результате взрывов на складе боеприпасов в Балаклее погибла одна женщина, еще одна получила осколочное ранение. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе Часа вопросов к правительству заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

«Поздно вечером (23 марта. – Ред.) в ходе обследования жилищного сектора под разрушенными конструкциями дома была найдена погибшая женщина 51-го года рождения», – заявил он.

Также, отметил Чечеткин, по информации Министерства здравоохранения, в результате  попадания снаряда в жилище, получила ранение головы женщина 62-го года рождения.

Ранее сообщалось, что была ранена одна женщина.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По предварительным данным, причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника. В результате взрывов пострадала женщина.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ликвидация пожара на артскладах в Балаклее может продлиться от 3 до 7 дней.

По состоянию на 8:00 24 марта интенсивность взрывов на складах в городе Балаклея Харьковской области значительно уменьшилась. Силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением, и находятся в готовности к разминированию территории складов.

 
Мария Пастернак, ForUm

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