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По состоянию на утро понедельника, 27 марта, в Балаклею вернулись 12 тысяч жителей.

Об этом доложили Президенту Петру Порошенко, сообщает пресс-служба Главы государства.

Работы по разминированию территории продолжаются.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По предварительным данным, причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника. В результате взрывов погибла женщина, еще одна – ранена.

В пятницу, 24 марта, пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.

По данным Харьковской ОГА, в Балаклейском районе повреждены 140 домов.

 
ForUm

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