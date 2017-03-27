По состоянию на утро понедельника, 27 марта, в Балаклею вернулись 12 тысяч жителей.
Об этом доложили Президенту Петру Порошенко, сообщает пресс-служба Главы государства.
Работы по разминированию территории продолжаются.
Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.
По предварительным данным, причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника. В результате взрывов погибла женщина, еще одна – ранена.
В пятницу, 24 марта, пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.
По данным Харьковской ОГА, в Балаклейском районе повреждены 140 домов.
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