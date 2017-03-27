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Главным претендентом на победу в конкурсе на должность начальника Киевской городского таможни является нынешний исполняющий обязанности начальника этой таможни Сергей Тупальский.

Издание «Апостроф» напоминает, что Тупальский неоднократно фигурировал в скандалах, связанных с использованием на столичной таможни «серых» схем. «В частности, осенью 2016 года на программе «Деньги» (телеканал 1+1) речь шла о таможенно-брокерской компании ООО «Триумф-СВ», основанной в 2010 году Сергеем Тупальским вместе со своим братом Александром. Расследование установило, что из-за деятельности этого семейного бизнеса бюджет недополучил десятки миллионов гривен доходов», – говорится в сообщении.

«В частности, клиентами «Триумфа» были фирмы-призраки, которые импортировали товары у поставщиков-посредников. В итоге, происходило значительное занижение таможенной стоимости товаров. Указанная таможенно-брокерская компания работала и на таможенном посту «Святошин», когда туда пришел Сергей Тупальский, и на таможенном посту «Столичный», который он возглавлял впоследствии», – отмечает издание.

По данным СМИ, фигурант журналистского расследования канала «1+1» коррупционные связи и незаконное обогащение отрицает. Однако в других расследованиях подтверждается участие «Триумф-СВ» в сомнительных таможенных сделках.

«При этом Тупальский не только не понес наказания, но и претендует на то, чтобы возглавить Киевскую таможню без приставки «исполняющий обязанности». В одном из расследований журналисты обнаружили, почему таможенник не интересен НАБУ. Заместителем директора Антикоррупционного бюро работает его друг Анатолий Новак. Оба являются соучредителями спортивного клуба «Базальтовая скала», а фирма «Триумф-СВ» находится среди членов киевской организации Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа», которую возглавляет Анатолий Новак», – подчеркивает издание.


«Государственная фискальная служба живет по своему графику: нужные люди продолжают прирастать добром и должностями. Независимо от того, в украинской тюрьме или где-то в Лондоне будет их опальный шеф ... Вы говорите Насирова посадят! Здесь даже на уровне начальников региональных таможен невозможно разрубить кумовской клубок з антикоррупционеров и коррупционеров», – резюмирует автор публикации.
ForUm

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