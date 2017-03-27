В городе Балаклея и селах, пострадавших от ЧС на территории 65-го арсенала, повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом (114 частных и 117 многоквартирных), 22 объекта инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, в том числе две школы и два детских сада. Об этом заявила глава Харьковской городской государственной администрации Юлия Светличная, сообщшает пресс-служба ОГА.

«Все 265 зданий обследованы, составлены акты. Аварийные работы (закрытие оконных и дверных проемов) выполнены уже на 80%, до конца дня планируем их закончить. Также сегодня строительные компании приступают к восстановительным работам по кровлям, оконным и дверным проемам. В данный момент составляются соответствующие поадресные графики работ, идет размещение строителей, завоз инструментов, техники и оборудования. Планируется работа 11 строительных компаний Харькова и Харьковской области. Этих сил достаточно», – отметила она.

Руководитель области сообщила, что, по данным на утро 27 марта, в пунктах эвакуации находились 270 жителей Балаклейского района. На утреннем заседании регионального штаба по ликвидации последствий ЧС было принято решение о возвращении людей домой. Для этой цели балаклейцам предоставят транспорт.

«Что касается возобновления работы детсадов, то все не пострадавшие детские дошкольные учреждения уже работают. Один из пострадавших детских садиков планируют восстановить в течение 2 – 3 дней, второй (в поселке Нефтяников) требует капитального ремонта, детей из этого садика временно направят в ближайшее дошкольное учреждение района», - сообщила Светличная.

Она также отметила, что за время ликвидации ЧС в Балаклейский район поступило более 120 тонн гуманитарной помощи, в том числе более 50 тонн продуктов питания, медикаментов и средств гигиены и более 70 тонн стройматериалов.

В данный момент в Балаклейском районе продолжаются работы по разминированию за территорией населенных пунктов. Разминирование самого города Балаклея и населенных пунктов в 10-километровой зоне завершили 26 марта.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По предварительным данным, причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника. В результате взрывов погибла женщина, еще одна – ранена.

В пятницу, 24 марта, пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.

По состоянию на утро понедельника, 27 марта, в Балаклею вернулись 12 тысяч жителей.