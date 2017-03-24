Пожар на складах Минобороны в Балаклее полностью потушен, продолжается ликвидация его последствий. Об этом сообщил замминистра обороны Украины Игорь Павловский во время брифинга, передает 112 Украина.

«Пожар остановлен на арсенале полностью, сейчас происходит ликвидация его последствий», - сказал Павловский.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По состоянию на 13:00 пятницы на территории военного арсенала наблюдались взрывы разной интенсивности, примерно 2 взрыва в час.

Силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением, и находятся в готовности к разминированию территории складов.