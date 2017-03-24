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Обнародовано видео пожара на военных складах в Балаклее, снятое с помощью беспилотника.

Ролик опубликовал телеканал 112 Украина.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По предварительным данным, причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника. В результате взрывов погибла женщина, еще одна – ранена.

По данным ГосЧС, В результате взрывов разрушены 12 хозяйственных сооружений, повреждены крыши и окна домов и других объектов. 

По состоянию на 8:00 24 марта интенсивность взрывов на складах в городе Балаклея Харьковской области значительно уменьшилась.

Военные приступили к ликвидации последствий пожара, а местные жители начали возвращаться в город.
ForUm

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