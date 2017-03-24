В результате взрывов на складе боеприпасов в Балаклее по предварительным данным разрушены двенадцать хозяйственных сооружений, повреждены крыши и окна домов и других объектов. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе Часа вопросов к правительству заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

«По предварительным данным в результате попадания снарядов и возникновения пожаров разрушено 12 частных хозяйственных сооружений. Взрывной волной и осколками боеприпасов частично повреждены крыши и окна многоэтажных и частных домов, общеобразовательной школы, железнодорожной станции, молокозаводов и других объектов, расположенных поблизости арсенала», - заявил Чечеткин.

По словам главы ведомства, начато обследование для определения объемов повреждения домов, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По предварительным данным, причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника. В результате взрывов пострадала женщина.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ликвидация пожара на артскладах в Балаклее может продлиться от 3 до 7 дней.

По состоянию на 8:00 24 марта интенсивность взрывов на складах в городе Балаклея Харьковской области значительно уменьшилась. Силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением, и находятся в готовности к разминированию территории складов.