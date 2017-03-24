Военные приступили к ликвидации последствий пожара на складе боеприпасов в Балаклее, а местные жители начали возвращаться в город, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что сегодня, 24 марта, в Балаклее состоялось расширенное совещание координационного штаба по ликвидации последствий пожара на 65 Арсенале с участием заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Игоря Павловского, руководства областных структур силовых ведомств, представителей местной власти и других должностных лиц.

«Сейчас существенно уменьшилось количество взрывов. Утром проведена воздушная и наземная разведка. По их результатам можно говорить о том, что этап локализации завершен и мы, военные, приступаем к этапу практической ликвидации негативных последствий», - сообщил генерал-лейтенант Игорь Павловский.

По данным ведомства, для локализации ситуации задействовано около 1000 военнослужащих ВСУ, которые выполняют задачи в тесной координации со специалистами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и сотрудниками правоохранительных органов.

На технической территории будет работать спецтехника, в том числе 6 пожарных танков и две инженерные машины разграждения. На прилегающей к воинской части территории задания выполняют 6 групп разминирования, а в городе со вчерашнего дежурят мобильные бригады военных медиков.

Председатель Балаклейскй райгосадминистрации Степан Масельский проинформировал о том, что утром жители начали возвращаться в город. «Совместно с представителями пиротехнических служб и правоохранительных органов мы распределим районный центр на сектора, чтобы проверить уровень опасности и наличия взрывоопасных предметов. Очень важно, чтобы населенные пункты были обеспечены хлебом, лекарствами и предметами первой необходимости. Очень хорошо, что все идет спокойно, без суеты и у нас отработано сотрудничество с военными», - рассказал он.

Решением руководства оперативного штаба Министерства обороны Украины к оценке последствий разрушений домов частного сектора привлечены специалисты квартирно-эксплуатационного отдела города Харьков, которые принимают все необходимые меры с целью локализации чрезвычайного происшествия, произошедшего на территории арсенала.

Так, эвакуация военнослужащих и членов их семей, проживающих в служебных квартирах на территории воинской части, прошла организованно и в короткие сроки. Также украинские военные помогли с перевозкой местных жителей из домов, находящихся в опасной зоне.

По словам начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майора Олега Грунтковского, военнослужащие наладили тесное сотрудничество с другими силовыми структурами и местными властями. Благодаря этому удалось минимизировать последствия взрывов на территории арсенала.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По предварительным данным, причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника. В результате взрывов погибла женщина, еще одна – ранена.

По состоянию на 8:00 24 марта интенсивность взрывов на складах в городе Балаклея Харьковской области значительно уменьшилась. Силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением, и находятся в готовности к разминированию территории складов.

По данным ГосЧС, В результате взрывов разрушены 12 хозяйственных сооружений, повреждены крыши и окна домов и других объектов.