По состоянию на 8:00 24 марта интенсивность взрывов на складах в городе Балаклея Харьковской области значительно уменьшилась, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что сегодня утром была проведена авиационная разведка местности для обнаружения очагов пожара. Также проведена инженерная разведка.

В Минобороны отметили, что на место происшествия прибыли силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины. «Сейчас они начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением, и находятся в готовности к разминированию территории складов», – сказано в сообщении.

В то же время, как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7:00 24 марта на территории военного арсенала наблюдаются взрывы разной интенсивности.

По данным ГосЧС, из возможной зоны поражения эвакуировано около 20 тыс. человек и организовано их жизнеобеспечение (открыты эвакуационные пункты, организовано питание, подвоз воды и медицинское обеспечение), продолжаются эвакуационные мероприятия. Приостановлена работа потенциально опасных объектов. Сотрудниками национальной полиции проводится патрулирование улиц с обеспечением правопорядка и охраны домов эвакуированных лиц.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром. По предварительным данным, причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника. В результате взрывов пострадала женщина.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ликвидация пожара на артскладах в Балаклее может продлиться от 3 до 7 дней.