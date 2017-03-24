Пожар на складах Минобороны в Балаклее полностью потушен. Военные приступили к ликвидации его последствий.

В результате взрывов погибла женщина, еще одна получила осколочное ранение. По предварительным данным разрушены двенадцать хозяйственных сооружений, повреждены крыши и окна домов и других объектов. Большинство жителей Балаклеи и примыкающих к ней населенных пунктов уже вернулись домой.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о проведении десятков одновременных обысков у фигурантов дела о хищениях во время подготовки к Евро-2012.

С начала суток в зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих.

Народный депутат Игорь Грынив на заседании фракции «Блока Петра Порошенко» заявил о своем желании уйти с поста главы фракции и подал соответствующее заявление.

В Беларуси задержали активистов «Белого легиона» и «Молодого фронта», у которых якобы была изъята атрибутика батальона «Азов» и УНА-УНСО.

Убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова служил в Национальной гвардии Украины 13 месяцев. Его уволили в 2016 году за невыполнение условий контракта.

Павел Паршов, подозреваемый в убийстве, прошел подготовку в школе для диверсантов на территории РФ, заявил народный депутат Украины, внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭ) приняла решение об увеличении оптово-рыночной цены на электроэнергию с 1 июля на 1,8%.

Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста вблизи Тернополя. Вандалы перечеркнули красной краской Звезду Давида на белой стеле, а поверх надписей нарисовали свастику и руническое написание «SS».