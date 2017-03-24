Пожар на складах Минобороны в Балаклее полностью потушен. Военные приступили к ликвидации его последствий.
В результате взрывов погибла женщина, еще одна получила осколочное ранение. По предварительным данным разрушены двенадцать хозяйственных сооружений, повреждены крыши и окна домов и других объектов. Большинство жителей Балаклеи и примыкающих к ней населенных пунктов уже вернулись домой.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о проведении десятков одновременных обысков у фигурантов дела о хищениях во время подготовки к Евро-2012.
С начала суток в зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих.
Народный депутат Игорь Грынив на заседании фракции «Блока Петра Порошенко» заявил о своем желании уйти с поста главы фракции и подал соответствующее заявление.
В Беларуси задержали активистов «Белого легиона» и «Молодого фронта», у которых якобы была изъята атрибутика батальона «Азов» и УНА-УНСО.
Убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова служил в Национальной гвардии Украины 13 месяцев. Его уволили в 2016 году за невыполнение условий контракта.
Павел Паршов, подозреваемый в убийстве, прошел подготовку в школе для диверсантов на территории РФ, заявил народный депутат Украины, внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭ) приняла решение об увеличении оптово-рыночной цены на электроэнергию с 1 июля на 1,8%.
Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста вблизи Тернополя. Вандалы перечеркнули красной краской Звезду Давида на белой стеле, а поверх надписей нарисовали свастику и руническое написание «SS».
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