также в разделеОбщество
Яресько будет спасать экономику Пуэрто-Рико 33
НАТО поможет Украине в разминировании Балаклеи 24
В Минобороны говорят, что в Балаклее нет подземных складов 43
МИД считает провокацией вандализм под Тернополем 35
Дело на 185 миллионов: НАБУ проводит обыски в Одессе 35
Декларации Порошенко и Гройсмана проверят в апреле 18
Экс-командир «Донбасса»: Убийца Вороненкова был «никаким» бойцом 162
ЕС выделил на спутниковое наблюдение за Донбассом €3 миллиона 20
Задержанную в Минске украинскую журналистку отпустили 24
Мать убийцы Вороненкова не общалась с сыном с момента его бегства в Россию 77
СБУ не будет пересматривать решение по Самойловой 37
В Минске задержали украинскую журналистку 54
Пожар на складах в Балаклее ликвидирован 107
«Азов» открестился от убийцы Вороненкова 66
Паршова уволили из Нацгвардии за нарушение контракта 80
Защита Вороненкова за 10 дней до убийства дала ФСБ его адрес 113
ГосЧС: Большинство жителей Балаклеи вернулись домой 52
Reuters показало видео с российскими танками у украинской границы 99

Пожар на складах Минобороны в Балаклее полностью потушен. Военные приступили к ликвидации его последствий.

В результате взрывов погибла женщина, еще одна получила осколочное ранение. По предварительным данным разрушены двенадцать хозяйственных сооружений, повреждены крыши и окна домов и других объектов. Большинство жителей Балаклеи и примыкающих к ней населенных пунктов уже вернулись домой.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о проведении десятков одновременных обысков у фигурантов дела о хищениях во время подготовки к Евро-2012. 

С начала суток в зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих.

Народный депутат Игорь Грынив на заседании фракции «Блока Петра Порошенко» заявил о своем желании уйти с поста главы фракции и подал соответствующее заявление. 

В Беларуси задержали активистов «Белого легиона» и «Молодого фронта», у которых якобы была изъята атрибутика батальона «Азов» и УНА-УНСО.

Убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова служил в Национальной гвардии Украины 13 месяцев. Его уволили в 2016 году за невыполнение условий контракта.

Павел Паршов, подозреваемый в убийстве, прошел подготовку в школе для диверсантов на территории РФ, заявил  народный депутат Украины, внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭ) приняла решение об увеличении оптово-рыночной цены на электроэнергию с 1 июля на 1,8%.

Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста вблизи Тернополя.  Вандалы перечеркнули красной краской Звезду Давида на белой стеле, а поверх надписей нарисовали свастику и руническое написание «SS».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года