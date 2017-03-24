Львовский городской совет заключил соглашения с тремя городами о вывозе 900 тонн мусора. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

«Как проинформировали в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры, за сегодняшний день заключены соглашения с тремя городами во Львовской области по вывозу и захоронению ТБО из Львова на 900 тонн. Еще 6 городов рассматривают предложения города Львова», - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашения не являются долгосрочными, как этого просит Львов.

«Днем производится ориентировочно 600 тонн мусора. Учитывая перенакопление, нам важно сотрудничество на значительно большие объемы захоронения ТБО», - отмечают в департаменте.

Напомним, 17 марта мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе возникла угроза чрезвычайной экологической ситуации из-за проблем с вывозом мусора.

22 марта глава Львовской ОГА Олег Синютка заявил, что твердые бытовые отходы из Львова будут вывезены на протяжении 5-7 дней.