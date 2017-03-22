Украина в 2016 году по пассажиропотоку обогнала пиковый 2013-й. В Госавиаслужбе отмечают, в Украине рынок пассажирских авиаперевозок возобновился. Хотя в 2013 году в Украину летали 56 иностранных авиаперевозчиков и 33 украинских, а в 2016 – 28 иностранных и 19 отечественных компаний. В конце 2017 в страну войдет ирландский лоукостер Ryanair, а авиакомпания Wizz Аir заявила о расширении дешевых маршрутов из Киева и Львова. Куда в 2017 можно будет летать из Украины заграницу и за сколько, узнавал сайт «Сегодня».

Куда можно летать из Украины дешевле, чем за 1500 грн

Из Украины на данный момент летают два лоукостера – венгерский Wizz Аir и турецкий «Пегасус». Цена на билеты колеблется в пределах 1500 гривен в одну сторону. В октябре на рынок планирует зайти еще одна компания – Ryanair. Кроме того, дешевые билеты можно найти и на сайте авиаперевозчика Международные авиалинии Украины (МАУ).

Wizz Аir летает из Киева и Львова в 21 город Европы. Авиакомпания анонсировала расширение своей сети перелетов: из Львова в Берлин (Германия) и из Киева в Познань и Люблин (Польша) со стоимостью авиабилетов от 719 грн и из Киева в аэропорт Франкфурт-Хан (Германия) со стоимостью билетов от 743 гривен.

Из украинской столицы лоукостер также летает в Копенгаген (Дания) – стоимость билета от 1447 грн, в Вильнюс (Литва) – от 847 гривен, в немецкие города: Гамбург – от 1207 гривен, Ганновер – от 1447 гривен, Кельн – от 967 гривен, Мемминген – от 1447 грн, Нюрнберг – от 1447 грн. В Лондон (Великобритания) стоимость билетов стартует от 847 гривен, в Варшаву (Польша) – от 687 грн, Будапешт (Венгрия) – от 847 грн, Братислава (Словакия) – от 847 грн. Из Львова можно слетать во Вроцлав от 391 грн.

«Пегасус» летает из Украины только в Анкару и Стамбул. Так, из Запорожья в Стамбул можно слетать за 760 грн, из Киева в столицу Турции – за 1080 гривен. Из турецких аэропортов относительно дешево можно полететь, например, в Шарм-эш-Шейх (Египет) – от 1263 гривен, или в Тель-Авив (Израиль) – от 460 грн.

С 29 октября в европейские города начинает курсировать Ryanair. Так в Лондон из Киева можно будет слетать от 675 гривен, в Стокгольм (Швеция) – от 945 гривен, Манчестер (Великобритания) – от 675 гривен, Эйндховен (Нидерланды) – от 540 грн. Из Львова в Берлин, Мемминген, Будапешт, Краков и Варшаву – от 540 гривен. Также за 1250 гривен можно долететь из Киева в Афины греческой авиакомпанией Aegean.

Если мониторить цены МАУ, можно также найти дешевый билет. Например, из Львова в Вильнюс в ноябре 2017 года можно добрать за 351 грн. Искать дешевые билеты в авиакомпаниях стоит за полгода до вылета – авиаперевозчики продают билеты дешевле на более поздние сроки, чтобы иметь в обороте больше средств. Также стоимость билета зависит от сезона – обычно во время летних отпусков, на новогодние праздники и выходные авиабилеты дороже.

Из Украины отправляются и другие лоукостеры: Air Arabia, Fly Dubai, Air Baltic, Vueling, но цены на авиабилеты у них стартуют от 3000-6000 гривен из-за больших расстояний.

Как иностранные лоукостеры повлияют на украинские авиакомпании?

В Украине в 2016 году работали 19 отечественных авиакомпаний. За год они нарастили пассажиропотоки на 31%. Самая крупная из них – МАУ в 2016 получила прирост пассажиров в 25%. Приход на украинский рынок Ryanair открывает как риски, так и возможные выгоды для уже работающих в стране авиакомпаний, отмечают эксперты.

По словам гендиректора латвийской консалтинговой компании Friendly Avia Support Александра Ланецкого, сначала авиакомпании в Украине развернут ценовую войну, чтобы конкурировать с ирландским лоукостером, но она их только истощит и это будет неправильная стратегия.

«Украинские авиакомпании не смогут конкурировать с таким гигантом как Ryanair, если будут пытаться снижать цены на авиабилеты. Это то же самое, что поставить ребенка на один ринг с Кличко. Им нужно будет пересмотреть свою политику», – рассказал Ланецкий сайту «Сегодня».

По его словам, если Ryanair будет сотрудничать с МАУ, как об этом заявил во время пресс-конференции коммерческий директор лоукостера Дэвид О'Брайан, – это станет возможностью для украинской авиакомпании. Предполагается, что на сайте лоукостера будут продавать авиабилеты МАУ. К тому же, Международные авиалинии Украины могут получить выгоду от работы Ryanair в стране и стать транзитным перевозчиком пассажиров из Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы и других стран, которые в Киеве или во Львове будут пересаживаться на лоукостер.

«Если вспомнить, МАУ хорошо справляется с экономическими кризисами. Им придется менять концепцию, как и после Революции, когда спрос на авиабилеты упал, но думаю, они быстро сориентируются», – добавил эксперт.

Анонсированная сеть полетов Ryanair почти не совпадает с теми направлениями, куда летают украинские перевозчики. Пересечение есть только в Лондоне, Варшаве и Берлине, а также в Нидерландах: МАУ уже летает в Амстердам, а лоукостер предлагает перелеты в Эйндховен.

«Из той сети полетов, которые были озвучены, потенциальная конкуренция возможна на линиях в Лондон, Стокгольм и Эйнтховен/Амстердам, куда летают наши авиакомпании. Ryanair объявил полеты в Эйндховен, а Нидерланды – страна маленькая: Амстердам совсем рядом – всего в 125 км или часе езды на автомобиле. МАУ просто будет предлагать больше тарифов по низким ценам. Я не вижу угроз от выхода Ryanair на украинский рынок», – рассказал бывший замминистра инфраструктуры Александр Кава.

По его словам, рост пассажиропотока в 2016 году связан не с тем, что украинцы стали больше пользоваться авиаперелетами, а с ростом транзитных перелетов: «Рост пассажиропотока, который был в 2016, достигнут в первую очередь не за счет того, что граждане Украины больше летали, а из-за того, что больше иностранцев использовали украинскую авиакомпанию для перелетов между пунктами вне Украины через хаб в Борисполе».

Почему лоукостеры не всегда выгодно и как сэкономить?

Лоукостеры – это авиакомпании, которые продают авиабилеты по низкой цене и предлагают минимум сервиса. Такие перевозчики отказываются от многих услуг, которые предоставляют традиционные авиакомпании, что и позволяет снизить стоимость перевозки. В самолетах таких авиакомпаний пассажирские кресла размещены плотнее, в стоимость билета не входит питание, а за багаж нужно платить отдельно. Чтобы выбрать понравившееся место заранее, нужно заплатить дополнительно. Не все билеты лоукостеры продают по низкой цене. Часть из них действительно занижена, стоимость другой половины билетов – завышена: рядом могут сидеть пассажиры, один из которых купил билет за 600 гривен, а второй за 5000 грн.

«Билетов, которые продаются по минимальным тарифам, не так уж много. Есть порядка 20 тарифов эконом-класса и системы со сложным алгоритмом определяют сколько билетов по какому тарифу предлагать на конкретный рейс. Эти системы анализируют исторический спрос на данный рейс, тенденции текущего спроса и иные факторы. Не стоит забывать, что даже лоукост авиакомпании – это бизнес, направленный на получение прибыли, а не благотворительная организация. Поэтому, например, никогда нет дешевых билетов в сезон летних отпусков и новогодние праздники. Есть стереотип, что чем раньше покупаешь билет, тем дешевле – это не работает с сезоном отпусков, поскольку спрос увеличивается и все авиакомпании на этом зарабатывают», – отмечает Александр Кава.

Стоимость авиабилетов, прежде всего, зависит от стоимости топлива – в общей стоимости билета он может занимать около 60% – и расстояния перелета. Также составляющей билета является аэропортовый сбор – стоимость обслуживания самолета при посадке и взлете. В стоимость билета включается и страховой сбор – страхование здоровья и жизни пассажира, а также 2-3% прибыли. Другие факторы, которые влияют на стоимость авиабилета – сезон, спрос и популярность направления – регулируются авиакомпаниями, чтобы в итоге выйти на прибыль. Правило покупки билета заранее работает, если покупать авиабилет не на сезон отпусков: лето, новогодние каникулы и выходные.

Авиакомпании делают скидки, когда пассажиропоток уменьшается – обычно осенью и зимой. Но, как замечает путешественник и основатель проекта NUISIDIDOMA Максим Заселян, иногда можно купить билет почти даром и за часы до вылета, когда попадется «горящий билет».

«Если выбрать поездку в сентябре вместо июля, можно хорошо сэкономить, так как это не «высокий сезон». Вторник считается лучшим днем для покупки авиабилета со скидкой. Покупать билет желательно за пару-тройку месяцев до вылета, так шансы сэкономить возрастают. Но в то же время можно случайно зайти на сайт и купить горящий билет на завтра за меньшую стоимость. Сэкономить может помочь сравнение стоимости на различных сайтах-агрегаторах, а также подписка на рассылки авиакомпаний», – считает Заселян.