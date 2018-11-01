Сразу два крупных европейских лоукостера – ирландский Ryanair и венгерский Wizz Air, которые в том числе выполняют рейсы в Украину, с 1 ноября 2018 года изменяют правила перевозки багажа не в пользу пассажиров, сообщает УНИАН.

Так, согласно правилам новости Ryanairвсе пассажиры, которые не оплатили услугу приоритетной посадки, смогут провозить бесплатно лишь один небольшой предмет ручной клади размером до 40х20х25 см.

При этом пассажиры, которые хотят взять с собой большой предмет ручной клади с габаритами 55х40х20 см и весом до 10 кг, смогут это сделать, оплатив услугу приоритетной посадки, стоимостью 6 евро или багажный сбор 8 евро во время бронирования билета. В случае, если сборы уплачиваются после покупки билета, их размер увеличивается до 8 и 10 евро соответственно.

В первом случае пассажир сможет взять большой предмет ручной клади в салон самолета, во втором - чемодан необходимо будет сдать в багажное отделение самолета. В то же время путешественники, которые купили билет до 1 сентября 2018 года, в случае несогласия с новыми правилами смогут вернуть деньги за бронирование по процедуре вынужденного возврата.

Отметим, до 1 ноября Ryanair позволял всем пассажирам бесплатно провозить с собой основной предмет ручной клади с габаритами до 55х40х20 см и весом до 10 кг, а также личную вещь с габаритами до 35x20x20 см без ограничения по весу.

В Ryanair изменение условий провоза вещей аргументировали тем, что предыдущая политика в отношении перевозки ручной клади приводила к задержкам и не позволяла обеспечить короткие 25-минутные развороты воздушных судов между рейсами. Также в авиакомпании жаловались на частые случаи злоупотреблений со стороны пассажиров.

Вместе с тем, согласно новым правилам Wizz Air, с 1 ноября 2018 года все пассажиры имеют право пронести на борт бесплатно только один предмет ручного багажа размером до 40х30х20 см. При этом пассажирам, купившим WIZZ Priority, разрешено взять дополнительный багаж размером 55x40x23 см.

Также Wizz Air с ноября ввел новый тип зарегистрированного багажа весом до 10 кг по цене от 7 евро при покупке онлайн заранее, кроме уже доступных вариантов до 20 и 32 кг. При этом пассажирам, которые путешествуют с 1 ноября 2018 года, но успели купить билеты до 10 октября без покупки WIZZ Priority, к бронированию была добавлена возможность бесплатного провоза зарегистрированного багажа весом до 10 кг. Между тем клиентам, которые уже приобрели услугу провоза 20 или 32 кг зарегистрированного багажа, бронирование добавили услугу приоритетной посадки.

Отметим, до 1 ноября все пассажиры Wizz Air имели возможность бесплатно провезти один предмет багажа размерами до 55x40x23 см. При этом владельцы Wizz Priority могли взять такой багаж в салон самолета, остальные пассажиры – сдавали его бесплатно в багажное отделение самолета.

Не отстает от Ryanair с Wizz Air и украинский авиаперевозчик МАУ, который объявил об изменении правил перевозки багажа с 15 января 2019 года. Наиболее существенным изменением стало то, что теперь пассажи не смогут бесплатно провозить с собой товары, приобретенные в duty free, а также такие аксессуары, как плед, пресса для чтения, ноутбук или фотоаппарат. С 15 января все эти вещи перед посадкой нужно будет уместить внутри основного багажа.