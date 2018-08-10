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Со следующего года из Херсона начнут летать лоукост-авиакомпании, а иностранная авиакомпания может создать свою дочернюю компанию в Украине с местом базирования в Херсоне.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает УНИАН.

«Мы надеемся, что со следующего года из Херсона полетят лоукосты. Мы работаем с большим европейским перевозчиком по этому вопросу, надеемся на поддержку украинской авиакомпании МАУ, а также есть интересные переговоры с авиакомпанией, которая хочет создать свою дочернюю компанию в Украине и хочет выбрать свою базу в Херсоне. Что-то из этих вариантов непременно сработает, и в следующем году Херсон будет иметь большие перспективы», - сказал министр.

Также, Омелян отметил, что развитие авиаперелетов из Херсона позволит украинцам из оккупированного Крыма дешево летать по всей Европе.

 
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