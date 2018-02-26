К концу года, кроме Ryanair, на украинский рынок могут зайти еще две бюджетные авиакомпании. Об этом в эфире 5 канала сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Я не могу об этом говорить, потому что это переговорный процесс. Но мы ждем еще как минимум две авиакомпании до конца года. С одними я уже уверен на 90%, с другой компанией - еще так, 50 на 50», - сказал он.

Министр напомнил, что прошлом году объявил о планах бюджетных авиаперевозок украинский перевозчик SkyUp. В этом году, как и обещали, они выходят на украинский рынок. И я надеюсь, что у нас еще есть два проекта по созданию украинских авиакомпаний в бюджетном сегменте и они выстрелят или в этом, или в следующем году», – подытожил Омелян.

Ранее ирландский лоукостер Ryanair подтвердил информацию о начале полетов в Украину осенью 2018 года.