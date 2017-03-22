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В Украине появится уникальная коллекция полотен с изображением афонских монастырей, которые будут созданы на Святой Горе.

Как сообщили в благотворительном фонде «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», заслуженный художник Украины Василий Красеха изобразит на полотнах святогорские монастыри и скиты.

Во время двухнедельной творческой командировки украинский художник посетит монастыри Ватопед, Пантократор, Кутлумуш, Иверон, Свято-Пантелеймонов, Ксенофонт, Дохиар, Костамонит и Зограф. 

«Подготовка цикла картин о Святой Горе – уникальный проект для Украины. Украинским автором будет создана коллекция художественных полотен афонских монастырей. Мне приходилось встречать подобную коллекцию в Симонопетрийском монастыре, где работы принадлежали кистям сербских художников. Подобные подборки существуют и в некоторых европейских странах. Искренне рад тому, что и в нашей стране будет коллекция афонских монастырей в красках украинского автора», - отметил основатель БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе» Дмитрий Ворона. 

Красеха пробудет на Афоне до 2 апреля. Следующий цикл работ художник планирует выполнить во время визита на Святую Гору в мае.
ForUm

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