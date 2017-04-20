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Бюджетные авиакомпании нужно привлекать в Гостомель (Международный аэропорт Антонов. - Ред.), а не Борисполь. Такое мнение на инфраструктурном форуме в Киеве озвучил гендиректор международного аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин.

«Не так давно была представлена транспортная стратегия Украины, в которой впервые за долгие годы приоритеты для аэропорта были сформулированы не на развитие хаба, а на привлечение дешевых авиаперевозчиков. Это очень существенный вызов, который стоит перед нами», - сказал Рябикин, сообщает LIGA.net.

По его словам одновременное привлечение бюджетных перевозчиков и развитие хаба в аэропорту ведет к внутреннему конфликту в операционной деятельности аэропорта. «Нам предстоит найти решение для этой проблемы», - отметил Рябикин.

«Аэропорту Борисполь было бы легче обслуживать лоукост-перевозчиков на базе аэропорта в Гостомеле, а хаб развивать в «Борисполе», нежели пытаться совместить хабовую стратегию и стратегию привлечения лоукост-перевозчиков в одном аэропорту», - добавил он.

Напомним, в марте крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair объявил, что с 30 октября 2017 года откроет 11 рейсов из Киева и Львова.

В начале апреля авиакомпания Ryanair сообщила, что начнет полеты из Львова и Киева в Лондон уже в сентябре 2017 года из-за высокого спроса со стороны украинцев.
ForUm

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