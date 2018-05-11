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Государственное управление делами израсходовало около 1 млн гривен на авиаперелет делегации во главе с Президентом Петром Порошенко в Германию 9-10 мая.

Об этом свидетельствуют данные Единого портала использования публичных средств, передают Українські Новини.

В частности, за авиаперевозку делегации во главе с Президентом по маршруту «Киев - Мюнхен Дюссельдорф - Киев» государственному авиационному предприятию «Украина» 3 мая было выплачено 945 779 гривен.

В ходе визита Порошенко принял участие в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии им. Карла Великого в немецком Ахене, которая 10 мая была присуждена Президенту Франции Эммануэлю Макрону «в знак признания его видения новой Европы и воссоздания европейского проекта».

На полях церемонии Порошенко провел трехсторонние переговоры с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.


 
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