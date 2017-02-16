В Киеве 18-22 февраля будет повышен уровень террористической угрозы. Об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

«В период, когда происходят массовые мероприятия с участием большого количества людей, безусловно, растет уровень террористической угрозы. В том числе, мы говорим о том, что во время запланированных мероприятий 18-22 февраля уровень террористической угрозы будет повышен», - приводит слова Шкиряка 112 Украина.

Он добавил, что все правоохранительные органы – Нацполиция, СБУ, Нацгвардия, ГПУ – действуют совместно, отработаны все необходимые меры для предотвращения любых провокационных действий.

Как сообщал ForUm, СБУ допускает реализацию насильственного сценария на мероприятиях к годовщине Майдана.