также в разделеСтолица
В годовщину Майдана на улицы Киева выведут 6 тысяч правоохранителей 18
Трое нападавших на Вятровича задержаны 47
Над Домом профсоюзов снесли незаконную надстройку 29
В центре Киева неизвестные напали на Вятровича 90
В Киеве из авто нардепа украли сумку и ноутбук 51
Завтра закроют выход со станции метро «Крещатик» на Институтскую 182
Киевлянам разрешили оплатить коммуналку со скидкой до 25 февраля 50
В Киеве чиновника Гоструда задержали на взятке в 112 тысяч 248
Киевские больницы получили 15 новых «скорых» 79
ГосЧС: В центре Киева произошел не подземный взрыв, а замыкание 152
«Киевэнерго»: Массовых пересчетов платежек за тепло не будет 70
Полиция Киева переходит на усиленный режим работы 617
В центре Киева рвануло из-под земли, есть пострадавшие 544
Киевлян предупреждают об усилении ветра 41
Бездомных котов собираются признать частью экосистемы Киева 50
Полицейским, делившим премии коллег, назначили залоги 83
Возле ресторана в центре Киева взорвалась граната 64
В Киеве утром застрелили мужчину 107

В Киеве 18-22 февраля будет повышен уровень террористической угрозы. Об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

«В период, когда происходят массовые мероприятия с участием большого количества людей, безусловно, растет уровень террористической угрозы. В том числе, мы говорим о том, что во время запланированных мероприятий 18-22 февраля уровень террористической угрозы будет повышен», - приводит слова Шкиряка 112 Украина.

Он добавил, что все правоохранительные органы – Нацполиция, СБУ, Нацгвардия, ГПУ – действуют совместно, отработаны все необходимые меры для предотвращения любых провокационных действий.

Как сообщал ForUm, СБУ допускает реализацию насильственного сценария на  мероприятиях к годовщине Майдана.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги
Ботинки зимние