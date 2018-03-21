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Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль запретил участникам массовых акций закрывать лица балаклавами или масками.

Как сообщается на сайте чиновника, он подписал распоряжение «О запрете ношения балаклав при проведении массовых мероприятий на территории Закарпатской области».

Документ рекомендует Главному управлению Национальной полиции Украины в Закарпатской области принять дополнительные меры по защите граждан во время проведения массовых мероприятий и обеспечить недопущение участия в них лиц в балаклавах, шлемах или с использованием других средств маскировки лица. Кроме того, с профилактической целью полиции поручено идентифицировать людей с последующей проверкой на причастность к совершению преступлений.

«Это ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами, - комментирует распоряжение Москаль. - Для настоящих патриотов нет никакого смысла прятать лицо, это делают разве что воры или хулиганы. Нормальные люди, тем более патриоты, собираются на акции и провозглашают свои лозунги с открытыми лицами».
ForUm

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