В пик туристического сезона подразделения МВД продолжают обеспечивать общественный порядок в местах массового отдыха граждан в южных областях страны. Кроме этого идет подготовка к ряду массовых акций в середине лета в Киеве, Одессе и Кривом Роге, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По его словам, к обеспечению общественной безопасности будут привлечены все подразделения НПУ и НГУ, а также полиции диалога, взрывотехники, тактические группы и кинологи.

«В июле-августе в Украине пройдет большое количество массовых мероприятий. 21 июля в Одессе пройдет финал Суперкубка Украины, 19 июля в Кривом Роге запланирован Марш равенства, 27-28 июля пройдет Крестный ход и торжества по случаю Крещения Руси, 19 августа – Марш равенства пройдет в Одессе, а 24 августа мы готовимся к празднованию Дня Независимости. Все эти меры приходятся на активную фазу туристического сезона, поэтому все подразделения МВД пройдут дополнительную подготовку во время командно-штабных учений, для усовершенствования взаимодействия личного состава и готовности ко всем ситуациям», - отметил Яровой.

Он добавил, что учения с участием руководителей всех управлений полиции в регионах и ответственных за превентивную работу пройдут 20-22 июля в регионах, а 24 июля финальная фаза на базе учебного центра Национальной гвардии в Новых Петровцах.

«Мы смоделируем наиболее вероятные ситуации, которые могут возникнуть во время массовых мероприятий. Наши подразделения дожлны будут отработать эти сценарии, улучшить сотрудничество между собственными подразделениями и органами системы МВД в целом. Мы руководствуемся лучшими европейскими практиками работы, но и имеем собственный опыт. Из-за военной агрессии на востоке и гибридной угрозы внутри страны от РФ мы готовим наши подразделения к любым вызовам», - отметил замминистра.

В свою очередь, председатель Нацполиции Сергей Князев отметил, что проведение Крестного хода может быть намеренно политизировано.

«Даю задание всем начальникам Главных управлений Национальной полиции перевести переговоры с лидерами церковных епархий, которые есть в ваших регионах. Установить точное количество верующих, которые примут участие в шествии. В каждом автобусе с ними должен быть работник полиции. Патрульная полиция будет обеспечивать движение транспорта в пределах своих регионов, чтобы не возникло никаких дорожно-транспортных происшествий. Офицеры будут нести ответственность за верующих, которые прибудут из регионов», - сказал Князев.