Служба безопасности Украины допускает реализацию насильственного сценария на мероприятиях, приуроченных годовщине Майдана. Об этом сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук на брифинге, передает 112 Украина.

«РФ пытается использовать этот повод для провоцирования столкновений насилия и массовых беспорядков. По нашим данным, только в Киеве с 18 по 22 февраля планируется примерно 17 массовых мероприятий различными организаторами. В подготовке 8 из этих мероприятий мы фиксируем определенные признаки возможного использования насильственных сценариев. При этом из этих 8 мероприятий 3 организуются с территории РФ», - рассказал Ткачук.

Как известно, с 18 по 20 февраля 2014 года на Майдане произошли самые трагические события, когда происходил расстрел митингующих.

В период с 18 по 22 февраля – в дни чествования памяти Героев Небесной Сотни – полицию Киева планируют перевести на усиленный вариант несения службы.