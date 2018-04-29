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1-2 мая в Украине пройдет около 100 массовых мероприятий, а 9-го – около 2 тысяч. Об этом во время селекторного совещания сообщил заместитель главы Нацполиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

По его словам, мероприятия пройдут в подавляющем числе регионов. Ожидается, что участие в них примут более полумиллиона граждан.

Кроме того, именно 9 мая в городе Днипро пройдет футбольный матч между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк).

Поэтому заместитель главы Нацполиции обратил внимание руководителей региональных подразделений превенции и патрульной полиции на необходимость организации и проведения тактико-специальных учений с личным составом. При проведении учений следует учесть результаты работы в предыдущие годы и отработать их в рамках этих учений.

«Сделайте анализ конфликтных ситуаций, которые имели место в предыдущие годы, и отработайте их во время учебы, чтобы не допустить повторения этих ситуаций», - сказал Фацевич.

Он также обратил внимание участников совещания на необходимость обеспечения общественной безопасности на майские праздники в лесопарковых зонах и возле водоемов. Именно сюда для отдыха переместятся тысячи граждан, поэтому необходимо максимально приблизить патрульные наряды к местам их отдыха.

 
ForUm

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