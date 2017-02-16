Российская Федерация в феврале-марте намерена отправить на Донбасс четыре так называемых гумконвоя. Об этом заявил статс-секретарь - замглавы МЧС России Владимир Артамонов.

«Две очередные колонны уже готовы и будут отправлены на Донбасс 21 и 28 февраля - в основном детское питание и медикаменты. В марте отправка колонн запланирована на 16 и 23 числа. Работа спланирована на весь год», - сказал Артамонов, сообщает РБК-Украина.

Кроме того, Артманов заявил, что всего МЧС России отправило на Донбасс 59 колонн «гумпомощи».