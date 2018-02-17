В воскресенье, 18 февраля, правоохранители усилят меры безопасности в Киеве. Об этом ForUm’у сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

«В воскресенье в столице запланировано около 10 массовых мероприятий, в которых примут участие более 12 тысяч человек. Поэтому полиция усилит меры безопасности», - сказал первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

Он попросил граждан с пониманием отнестись к ситуации и не провоцировать полицию.

«К обеспечению общественной безопасности будут привлечены все необходимые силы и средства. Мы отслеживаем ситуацию, складывающуюся в местах проведения массовых мероприятий, и оперативно реагируем на любые вызовы. Но прошу граждан ответственно и с пониманием отнестись к этой ситуации и не провоцировать стражей порядка», - подчеркнул Яровой.

Он отметил, что к обеспечению правопорядка будут привлечены все подразделения НПУ и НГУ, а также полиции диалога, взрывотехники, тактические группы и кинологи.