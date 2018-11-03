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Советник главы МВД Зорян Шкиряк, который ранее рассказывал, что тренирует нардепа Антона Геращенко в тренажерном зале, запустил новый челлендж в поддержку здорового образа жизни, пишет Страна.

«Сегодня только про хорошее - спорт. Движение - это жизнь, а жизнь - это движение. А я за мощную пропаганду здорового образа жизни и физической активности», - написал Шкиряк у себя в Facebook, выложив свои фото из спортзала.

Пользователи сети уже успели подшутить по этому поводу. «Люди, не ведитесь. На одном фото Зорян, а на втором - Шкиряк. Они по очереди занимаются вдвое меньше», - пишут в комментариях к посту политика.

Как сообщалось ранее, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что ситуация с безопасностью для иностранных фанатов в Киеве нагнетается, а в инциденте с болельщиками «Ливерпуля» нет ничего необычного.
ForUm

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