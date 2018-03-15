Советник министра внутренних дел Украины Шкиряк не исключает, что взятие народного депутата Надежды Савченко в плен могло быть «театральным представлением». Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает УНИАН.

«Я делаю такой вывод, что и так называемый плен мог быть театральным представлением, и мог быть заранее приготовленной заготовкой», - отметил Шкиряк.

Он добавил, что теперь очень хорошо знает историю о том, «как она попала в плен, сколько ребят из батальона «Айдар» погибло в тот день, и при каких обстоятельствах. И я не могу исключать этого».

По словам Шкиряка, задержанный с арсеналом оружия руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан «также может иметь отношение к российским спецслужбам, как и Надежда Савченко».



«К сожалению, революция и события 2014-2015 годов наплодили очень много проходимцев и аферистов», - добавил он.

Комментируя обвинения генпрокурора Юрия Луценко в адрес Савченко, Шкиряк не исключил, что ГПУ «может иметь непосредственные доказательства в отношении народного депутата Надежды Савченко, относительно ее вероятной причастности к приготовлению действий, в том числе террористических актов, а также действий, связанных с возможным государственным переворотом».



Напомним, по словам генпрокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.