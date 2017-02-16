Во время акций, посвященных чествованию памяти Героев Небесной Сотни в Киеве, будут задействованы 6 тысяч правоохранителей.

Об этом на брифинге заявил глава столичного управления Нацполиции Андрей Крищенко, сообщает 112 Украина.

«Задействовано всего будет 6 тыс. правоохранителей, это предварительные расчеты. 3 тыс. из них - это военнослужащие Нацгвардии. Также задействуют дополнительные силы патрульной полиции, дополнительные силы из других регионов, будет 15 кинологических групп, группы взрывотехников», - уточнил Крищенко.

Напомним, что СБУ допускает реализацию насильственного сценария на 8 мероприятиях из 18 к годовщине Майдана. Три из этих восьми мероприятий, по данным спецслужбы, организуются с территории России.