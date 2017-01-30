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Члены незаконных вооруженных формирований повредили последнюю линию электропередач на Авдеевку, в результате город остался без электричества, водо- и теплоснабжения. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Только что рашисты перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку. Обесточена фильтровальная станция и коксохим, который обеспечивал теплом Авдеевку. Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения», - написал он в Facebook.

Напомним, 29 января незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.

За минувшие сутки в зоне проведения АТО 5 украинских военнослужащих погибли, 14 - получили ранения и травмы. Почти все потери украинские войска понесли во время тяжелых боев в Авдеевке.

Сегодня в ходе боевых действий погибли трое военных, 17 – ранены.

 
ForUm

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