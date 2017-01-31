Украинская делегация при ООН инициирует во вторник консультации в Совете Безопасности Организации относительно обострения ситуации в Авдеевке в результате провокаций с российской стороны.

Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Укринформ.

«По поручению Президента Украины делегация Украины сегодня инициирует в Совбезе ООН обсуждение ситуации, связанной с обострением боевых действий в Авдеевке. Встреча пройдет в формате закрытых консультаций членов Совета Безопасности по просьбе украинской делегации», - отметил представитель миссии.

В повестку дня, по его словам, будут выноситься вопросы по текущей ситуации в Авдеевке, нарушение НВФ режима прекращения огня, эскалация боевых действий. «Мы также привлечем внимание членов Совета к гуманитарной ситуации, которая сложилась в городе в результате обстрелов, и будем обращаться к нашим партнерам с просьбой усилить давление на Россию с целью прекращения провокаций», - отметил он.

Напомни, Президент Петр Порошенко поручил заместителю главы Администрации Президента Константину Елисееву немедленно вынести вопрос обострения ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН.