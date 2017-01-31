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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ривненской области международную группу контрабандистов, которые занимались вывозом и перепродажей предметов старины.

По данным пресс-центра ведомства, злоумышленники причастны к контрабандной переправке меча викингов, обнаруженного эстонскими таможенниками на российско-эстонской границе и возвращенного в Украину в мае 2016 года.

30 января этого года один из контрабандистов был задержан сотрудниками СБУ во время попытки переправить в Беларусь старинный меч романского типа (ХIV-XV вв.), 136 старинных монет разных номиналов и периодов выпуска, а также предметов быта.

Предметы старины были обнаружены в технологических полостях автобуса международного сообщения Киев-Минск на МПП «Новые Яриловичи» Черниговской таможни.

Сотрудники СБУ одновременно в разных регионах страны провели семь обысков у других фигурантов уголовного производства и изъяли более одной тысячи предметов старины, среди которых: ружье, кольца и др.

К тому же, у одного из злоумышленников изъяты две боевые гранаты и патроны к пистолету Макарова.

Установлена ​​причастность пяти украинцев и двух белорусов к незаконному вывозу культурных ценностей в Беларусь с последующим их перемещением в страны Западной Европы и США. Изъятые предметы направлены на искусствоведческую экспертизу. Открыто уголовное производство по ст. 201 (контрабанда) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
ForUm

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