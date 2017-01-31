также в разделеОбщество
Климкин и глава МИД Дании не могут попасть в Широкино 2
Из Авдеевки начали вывозить инвалидов и тяжелобольных 6
Заммэра Ужгорода отстранили от должности на два месяца 4
В рейтинге «Самые эффектные жены влиятельных мужчин» лидирует Оксана Марченко 19
Участников «Евровидения-2017» распределили по полуфиналам 38
В МИД Литвы прокомментировали призывы забрать Калининград у РФ 63
Медведчук согласовал с Москвой секретный план по освобождению 50 украинцев 33
Экс-глава «Михайловского» заявил, что лежит в больнице 16
Жена Болотова считает, что ее мужа отравили 70
Гройсман: Без режима тишины восстановить энергоснабжение Авдеевки невозможно 25
Freedom House признала Украину частично свободной 33
Эксперт: Нацполиция не хочет расследовать нападение на офис Медведчука 49
Пенсионный фонд начислил миллион гривен «мертвым душам» 61
Яворовский райсовет запретил Львову строить полигон для мусора 53
Кабмин готовится эвакуировать 12 тысяч жителей Авдеевки 59
Жительнице Запорожья нужна помощь на операцию 39
Россия гарантирует 7 часов «тишины» в Авдеевке 847
В Авдеевке введено чрезвычайное положение 289

Одно из подразделений незаконных вооруженных формирований пошло в наступление под Авдеевкой. Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Одно подразделение российских боевиков под Авдеевкой открыло стрельбу и пошло в наступление. Сначала сами запросили режим тишины, но через 10 минут перегруппировались и пошли в наступление», - написал он, сославшись на информацию командира 72-й бригады.

«Наши войска отбили атаку. Несколько боевиков убиты, среди них и террорист по кличке «Консул». Бой продолжается», - рассказал Жебривский.

На странице 72-й ОМБр в Facebook сообщается, что около 7.00 была обстреляна также «новая» часть Авдеевки. Три попадания были зафиксированы вблизи больницы и два возле многоквартирных домов мирных жителей.

«Обстрелы продолжаются, призывы военно-гражданской администрации города к перемирию российские военные игнорируют», - отмечается в сообщении.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Сегодня утром Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

318
Теги
Ботинки зимние