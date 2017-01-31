Одно из подразделений незаконных вооруженных формирований пошло в наступление под Авдеевкой. Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Одно подразделение российских боевиков под Авдеевкой открыло стрельбу и пошло в наступление. Сначала сами запросили режим тишины, но через 10 минут перегруппировались и пошли в наступление», - написал он, сославшись на информацию командира 72-й бригады.

«Наши войска отбили атаку. Несколько боевиков убиты, среди них и террорист по кличке «Консул». Бой продолжается», - рассказал Жебривский.

На странице 72-й ОМБр в Facebook сообщается, что около 7.00 была обстреляна также «новая» часть Авдеевки. Три попадания были зафиксированы вблизи больницы и два возле многоквартирных домов мирных жителей.

«Обстрелы продолжаются, призывы военно-гражданской администрации города к перемирию российские военные игнорируют», - отмечается в сообщении.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Сегодня утром Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00.