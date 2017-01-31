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В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Создали в Авдеевке областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города», - отметил он.

По информации Жебривского, в 6:00 в Авдеевку прибыли дополнительные подразделения ГосЧС  с необходимым оборудованием и материальным обеспечением. «Прибыли также дополнительные подразделения полиции и Нацгвардии и ремонтные службы облэнерго и облгазов», - рассказал глава ВГА.

Кроме того, по состоянию на 7:00 в Авдеевке развернуто 7 пунктов обогрева населения. Началась выдача горячих завтраков.

Жебривский сообщил, что распорядился срочно выделить дополнительные средства из областного бюджета для Авдеевки в рамках чрезвычайного положения в городе.

«Организовали четкое взаимодействие Координационного штаба с главами городов и райгосадминистраций области. В случае необходимости, отработали алгоритм доставки больных в смежные населенные пункты, а также алгоритм оказания скорой помощи и автотранспорта, в случае эвакуации населения. По состоянию на сейчас, единовременно можем вывозить из города до 2 тысяч человек», - подчеркнул он.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла.

Ночью 31 января члены незаконных вооруженных формирований обстреляли окрестности Авдеевки из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».
ForUm

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