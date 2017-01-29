Сегодня, 29 января, незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Около пяти часов утра в районе авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов. С семи часов, с целью захвата наших позиций, противник начал штурмовые действия», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что удачным маневром и контратакой подразделения Вооруженных сил Украины остановили противника и не допустили захвата позиций украинских войск.

«Силы российско-оккупационных войск понесли значительные потери. Провокация имела целью обвинить украинскую сторону в нарушении достигнутых договоренностей. В настоящее время обстановка в районе авдеевской промзоны остается напряженной. Противник продолжает штурмовые действия и не оставляет попыток оттеснить украинские подразделения. К сожалению, с нашей стороны также есть потери», – сказано в сообщении.