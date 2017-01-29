Украинского писателя и поэта Александра Олеся перезахоронили на Лукьяновском кладбище в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Отмечается, что Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной приняли участие в панихиде-прощании с поэтом.

По его словам, перезахоронение в Украине Олеся стало очень символичным, ведь поэт при жизни мечтал о возвращении на Родину. «В своих произведениях великий поэт не раз различными художественными средствами доносил, что именно внутренние распри и раздоры, неумение объединиться ради великой цели, не раз приводили в истории Украины к трагическим последствиям», - считает Порошенко.

По мнению Президента, не только перезахоронение в Украине, но, в первую очередь, изучение и популяризация произведений Олеся станет данью памяти поэта. «Александр Олесь, возможно, как никто другой, глубоко раскрыл боль души человека, который потерял Родину и оказалась в эмиграции. Его поэзия показывает, как надо любить Украину», - отметил Президент.

Как сообщал ForUm, останки известного украинского писателя Александра Олеся, который похоронен в Чехии, принудительно эксгумированы в начале января 2017 года.

По сообщениям, после эксгумации там похоронили чеха украинского происхождения, который до недавнего времени платил ренту за могилу поэта.

Кабинет Министров выделил Министерству иностранных дел 60 тыс. грн для доставки в Украину останков писателя Александра Олеся и его жены, Киевской горгосадминистрации на их перезахоронение – 80 тыс. гривен.