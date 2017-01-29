По состоянию на 18:00 29 января в зоне проведения антитеррористической операции 4 украинских военных погибли, 5 – были ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Также отмечается, что сегодня было зафиксировано 22 обстрела позиций украинских военных.

Так, по данным штаба, на мариупольском направлении из минометов различных калибров незаконные вооруженные формирования обстреливали Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Павлополь, Водяное, Широкино, Красногоровку, Талаковку. По Широкино огонь вел БТР противника.

«На донецком – после массированных обстрелов из минометов в районе Авдеевки оккупанты пытались штурмовать наши позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступить. В течение дня они продолжили обстрелы из минометов по Авдеевке, Опытному и Каменке. Танк вел огонь по Песках. В 13:45, после обстрелов наших позиций из гранатометов различных калибров, оккупанты совершили очередную попытку выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки. Штурм закончился для боевиков неудачей. Враг вынужден был отступить», – сказано в сообщенни.

Напомним, сегодня, 29 января, незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.

По данным Минобороны в результате боя погибли 3 украинских военных, еще одни – ранен.