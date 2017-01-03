Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел срочно выяснить возможность перезахоронения писателя Александра Олеся в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

«Президент поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию захоронения известного украинского писателя Александра Олеся в Чехии, а также связаться с его родственниками в Канаде для выяснения возможности перезахоронения его в Украине», – отметил он.

Напомним, останки известного украинского писателя Александра Олеся, который был похоронен в Чехии, принудительно эксгумированы.